Злодій затриманий: в Одесі іноземний турист пограбував на пляжі жінку

35-річний громадянин однієї з країн Східної Європи приїхав в Одесу і замість відпочинку взявся за грабіж. Його затримали на одеському пляжі, коли він напав на 29-річну одеситку і відібрав сумку з речами і грошима.

Про це повідомляє Суворовське ВП в Одесі.

«Чоловік несподівано штовхнув одеситку, а коли та впала, — відібрав сумку з грошима та особистими речами. Самостійно зупинити правопорушника жінці не вдалося, тому, піднявши шум, вона привернула увагу перехожих, і ті викликали поліцію і допомогли затримати підозрюваного», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що викрадене майно у правопорушника вилучили та повернули власниці.

До обрання запобіжного заходу фігурант буде перебувати під вартою. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років.