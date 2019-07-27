Затримання КОРДом патрульних: Начальнику поліції загрожує термін, ДБР завела справу

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень начальником ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Віталієм Глуховерей в 2018 році.

Як повідомляє в суботу прес-служба ДБР, підставою для реєстрації кримінального провадження стала публікація відео, де поліцейський спецназ затримав патрульних.

Як стало відомо Держбюро розслідувань, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

«За кермом автомобіля знаходився водій керівника ГУ Нацполиции в Дніпропетровській області. При спілкуванні з патрульними водій, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполиции в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу «КОРД» і затримали патрульних поліцейських», — повідомили в ГБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Держбюро розслідувань не повідомляє ім’я начальника ГУ Нацполиции Дніпропетровської області, проте відомо, що на сьогоднішній день дніпропетровську поліцію очолює Віталій Глуховеря, призначений на цю посаду в травні 2017 року.

Під даними журналіста Родіона Шовкошитного син Глуховери працює начальником слідчого відділу ДБР Дніпра.