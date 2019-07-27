На Харківщині затримали трьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої

Поліцейські затримали 28-річного чоловіка та двох юнаків 17 і 18 років по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции в Харківській області.

26 липня до чергової частини Куп’янського відділу поліції звернулася жінка. Вона заявила, що в ніч з 25 на 26 липня її неповнолітню доньку зґвалтував місцевий житель.

Поліцейські з’ясували, що вночі 17-річна дівчина випивала разом із затриманими. Товариші потерпілої запропонували підлітку покататися на автомобілі. Приїхавши в село, 28-річний підозрюваний попросив хлопців вийти з машини і залишився з потерпілою наодинці. Чоловік застосував фізичний тиск і зґвалтував дівчину. Після цього він відвіз потерпілу в місто.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років в’язниці.