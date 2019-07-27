Обшуки у Білій Церкві: вже затримали близько 10 людей

Під час обшуків у Білій Церкві вже затримали близько десятьох людей. Про це у коментарі Громадському повідомивречник поліції Київської області Микола Жукович.

«У Білій Церкві існувало щонайменше три злочинних угруповання. З підприємців вимагали гроші, били їх, знищували їхнє майно. Зараз обшуки тривають, після закінчення кількість затриманих може змінитися», — розповів речник поліції Київської області.

Обшуки проводять у межах кримінальних проваджень за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.