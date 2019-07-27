ДБР відкрило справу проти детективів НАБУ з-за провадження про квартирах Нацгвардії

Згідно з протоколом затримання гендиректора «Укрбуд Девелопмент» затримали в якості підозрюваного

ДБР відкрило справу проти детективів НАБУ, які брали участь у затриманні гендиректора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди в рамках справи про обмін квартир з Нацгвардією. Про це пише 368.media

Детективів підозрюють у незаконному затриманні або утримання під вартою генерального директора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди.

Поліцейські затримали чоловіка 14 травня в його будинку. Детективи НАБУ діяли без відповідної постанови суду або слідчого судді. Згідно з протоколом затримання гендиректора «Укрбуд Девелопмент» затримали в якості підозрюваного. Однак, на той момент бізнесменові не вручили повідомлення про підозру у вчиненні будь-якого правопорушення, тому статусу підозрюваного він не мав.

Крім того, таке затримання може відбуватися тільки при наявності підстав вважати, що подощреваемый хоче втекти і уникнути від кримінальної відповідальності. У той же час, в складеному детективом протоколі затримання не вказано жодних підстав побоюватися втечі Майбороди або його ухилення від відповідальності. Інших документів, що обґрунтовують таке припущення, також не існувало.+

Затримання Олега Майбороди відбулося в рамках розслідування дій командувача Нацгвардії Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців. У травні Шевченківський суд Києва визнав затримання бізнесмена незаконним і звільнив його з-під варти, підтвердивши, що детективи НАБУ діяли з перевищенням своїх повноважень. Згодом апеляційна інстанція підтвердила незаконність затримання і відхилила скаргу НАБУ. Крім того, Солом’янський суд Києва відмовив в арешті Майбороди, так як НАБУ не змогло довести збитки по справі з квартирами Нацгвардії.

Суд призначив гендиректору компанії заставу в розмірі 2 млн гривень. Зараз рішення про запобіжний захід оскаржить сторона захисту.