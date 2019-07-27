Ми чекаємо президента Зеленського в США, дата буде найближчим часом, – Волкер

Українська та американська сторона поки погоджують дату візиту Президента України Володимира Зеленського в США, вона буде повідомлена найближчим часом.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Немає ніяких умов для зустрічі президентів України і США (до 1 вересня – ред.). Запрошення надійшло, президент Трамп підтвердив це президенту Зеленському в цей четвер, і ми чекаємо президента Зеленського в Сполучених Штатах», – сказав Волкер.

Він додав, що поки тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші представники американської сторони працюють з командою Президента України над порядком денним майбутньої зустрічі та погодженням робочих графіків лідерів обох держав.

«В даний час ми не знаємо, які дати можуть бути зручні для обох президентів, але посол Тейлор зараз над цим працює, я думаю, що незабаром ми дізнаємося», – зазначив Вокер.