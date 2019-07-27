Нусс відреагував напад «активіста» на автівку Порошенка

Після нападу на автомобіль п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка прихильники політика закликають його на деякий час покинути країну заради безпеки. На цей напад і на заклики покинути Україну відреагував політолог Павло Нусс відреагував на ці заклики і заявив, що цей напад російських «активістів» Білецького і було скоєно на замовлення Портнова і Ко, основна мета атаки Порошенко – змусити його виїхати з України. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Павло Нусс висловлює думку, що таким чином, тобто нарадами, вони хочуть досягти мети, яка б допомогла їх маріонеткам очолити і знищити проукраїнську опозиційний рух на чолі з Президентом Порошенко.

«Але вони все-таки не беруть до уваги той факт, що Порошенко – занадто сильна фігура, щоб піддатися на подібний тиск.

Вони вже показали себе брудними провокаціями під час виборчої президентської кампанії, беручи участь в антіпорошенківськом проект Зеленського Авакова. Продемонстрували себе і на парламентських ВИБОРИ, задіявши проти ПП і його команди всі доступні ресурси, після чого він все ж залишається активним лідером політичного процесу в нашій країні.

Як доказ цьому служить і те, що після провокації біля стін ГБР лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

Отож, ні, друзі, – Порошенко не покине Україну!

Хіба що, на міжнародні переговори з лідерами ЄС та США для просування українського національного інтересу.

Втім, чим і продовжує займатися».

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Нагадаємо, що 25 липні на автомобіль п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку “Азов” Микита Макєєв з позивним Одісей.

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