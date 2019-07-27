Птахам з темними пір’ям на крилах легше літати

Люди вивчали птахів та інших літаючих істот з незапам’ятних часів, щоб з’ясувати, як цим тваринам вдається триматися в повітрі. У новому дослідженні вчені задалися питанням про те, чи впливає колір крил птаха на ефективність її польоту.

Щоб з’ясувати це, автори роботи зібрали кілька опудал з різними оперениями і доставили їх у лабораторію для дослідження. Експерименти проводилися так: фахівці поміщали опудала крил в аеродинамічну трубу, нагрівали їх інфрачервоними променями, а потім спостерігали, що при цьому відбувається.

Найбільше їх цікавили ширяють птахи, такі як чорні чайки, олуші і скопи. Вчені перевірили зразки кожного з видів у різних умовах польоту, щоб побачити, чи впливає колір крила на ефективність польоту. Примітно, що ширяють птахи можуть час від часу набирати висоту, навіть не ляскаючи крилами, через підводних течій.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

З’ясувалося, що темне пір’я при польоті стали гарячими, ніж світлі, і нагрівалися від ІЧ-випромінювання швидше. Але найбільшу ефективність польоту показали птиці зі світлими пір’ям біля тіла і темними на кінці крила. Між двома частинами такого крила вчені змогли зафіксувати різниця температур до дев’яти градусів за Цельсієм. Цього достатньо, щоб створити конвекційний потік повітря, який може надати птиці додаткову піднімальну силу.

Подальші дослідження вчених будуть спрямовані на тестування різних кольорів оперення і вивчення їх впливу на аеродинамічні характеристики тварин. Результати роботи можна використовувати в авіабудуванні для створення більш ефективних і економічних літаків.

За матеріалами Naked Science

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