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«Вічний лузер» Мураєв після виборів традиційно повів себе, як «політична повія»

27.07.2019

Політик Євген Мураєв після поразки поставила його першим номером списку партії «Опозиційний блок» на виборах у Верховну Раду поспішив відхреститися від і терміново згадати про своє призабутому проекті «Наші».

Про це свідчить Facebook-сторінка Мураєва.

Зокрема, про чергової зміни «політичної орієнтації» Євгена Мураєва говорить той факт, що буквально відразу після того, як стало очевидним поразка «Оппоблока» на виборах, він повернув зображення профілю з символікою партії «Наші».

Хоча ще донедавна на аватарці політика красувався напис: «Я голосую за Опозиційний блок».

Таким чином, вічний «лузер» Мураєв в черговий раз повів себе, як справжня політична повія.

Нагадаємо, менше року тому Євген Мураєв покинув партію «За життя» і створив конкуруючий проект «Наші». ЗМІ неодноразово писали, що це було зроблено за вказівкою з Адміністрації президента. Сам політик підтвердив «зміну орієнтації», заявивши на своїх колишніх соратників по партії в СБУ.

Після цього, на президентських виборах, Євген Мураєв ввів в оману своїх прихильників, знявшись в користь менш рейтингового Олександра Вілкула. Втім, і це не дало значущого результату.

Зазначимо, партія «Наші», яку Мураєв закинув ще взимку, ніяк не проявила себе в українській політиці і не прийняла участі в жодних виборах – як до місцевих, так і в центральні органи влади.

Руслан Якушев

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