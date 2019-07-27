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У Житомирській області знайшли труп вбитого чоловіка

27.07.2019

Неподалік села Липляны Житомирській області виявили труп чоловіка з ознаками насильницької смерті, який вже тривалий час знаходився там.

Про це повідомили в правоохоронних органах виданню «УНН«.

«Труп невідомого чоловіка віком близько 40 років був присипаний землею. На голові чоловіка був мішок, а на тілі сліди побоїв та вогнепальне поранення», — розповідають правоохоронці.

За попередньою оцінкою експертів, чоловік помер не менше місяця тому. Розпочато досудове розслідування за ст 115 ККУ (умисне вбивство).

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