Джонсон ЄС висунув умову, за якої Британія погодиться на угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

“Якщо ми позбудемося бекстопу цілком і повністю, то ми досягнемо великого прогресу”, – сказав Джонсон.

Він додав, що у нього “дуже дружні стосунки” з лідерами ЄС.

“Підхід уряду Великої Британії не буде відсторонений або вичікувальний, що вони самі прийдуть до нас: ми намагатимемося вирішити цю проблему, і будемо це робити в дусі дружби та співпраці” – заявив прем’єр.

“Але ми не можемо зробити це до тих пір, поки це антидемократичний Бекстоп, який намагається розділити нашу країну, лишається на місці”, – сказавши він.