Віктор Таран про опозицію у майбутньому парламенті

Громадський діяч, політолог Віктор Таран висловлює свою думку щодо опозицію у майбутньому парламенті. Він наголошує, що є лише один варіант, який не допустить подібний сценарій – фракції Батьківщини та ЄС (Голос?) мають об’єднатися у спільну опозиційну платформу. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Віктор Таран пише: «Після опрацювання 100% протоколів ЦВК оголосила одноосібним переможцем Слугу Народу.

Тепер ключове питання хто буде офіційною парламентською опозицією, і які вона отримає права, повноваження та комітети?

Якщо іти за формальною логікою, то офіційною опозицією має стати фракція Медведчука яка зайняла друге місце на виборах. І саме їй мають відійти посади віце-спікера та керівництво у контролюючих комітетах.

Є лише один варіант, який не допустить подібний сценарій – фракції Батьківщини та ЄС (Голос?) мають об’єднатися у спільну опозиційну платформу.

Це дозволить проукраїнській опозиції перебрати контролюючі на себе, а промосковські сили «спустити» в маргінес.

Про які комітети йде мова? Теоретично, Опозиції має відійти керівництво в наступних комітетах:

– бюджетному

– регламентному

– антикорупційному

– свободи слова

– прав людини

– посада віце-спікера або заступника голови

Звісно, зважаючи на не прості минулі стосунки, об’єднуватись Батьківщині та ЄС буде не просто. Окрім того «Голос,» який позиціонує себе «новим обличчям у політиці,» може принципово не піти в об`єднання з Батьківщиною та ЄС зайнявши особливу «нішу» та «позицію» в парламенті.

Але якщо проукраїнські партії не об’єднаються в одну опозиційну платформу це призведе до низки негативних наслідків:

1) опозицію очолять відверті проросійські сили

2) не можливо буде системно і ефективно контролювати Владу.

3) роздробленість опозиції призведе до того, що за пару років їх «зачистять» з політичної карти.

А тепер найголовніше.

Оскільки у нас відсутній закону про Опозицію, мої роздуми та прогнози нічого не вартують адже парламентська більшість може нічого не дати опозиції, повністю монополізувавши владу.

І від того чи вистачить першим мудрості надати опозиції контролюючі функції, а другим, забувши про внутрішні чвари об’єднатися, залежить майбутнє парламентаризму та демократії в країні».

Також читайте: ВІКТОР ТАРАН: ФІНАЛЬНІ РЕЙТИНГИ ПАРТІЙ ЗАЗНАЮТЬ ЗМІН

Нагадаємо, що раніше Віктор Таран заявляв, що фінальні рейтинги партій теж зазнають змін.

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