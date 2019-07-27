«Пост-апокаліпсис»: з’явилися сумні фото з кримських пляжів

В окупованому Росією Криму в розпал туристичного сезону 2019 року спостерігається сумна картина – напливу відпочиваючих як не було, так і немає досі.

Відповідні знімки з пустельних пляжів колись популярного курорту традиційно публікує популярний блогер під RoksolanaToday&Крым25% в своєму мікроблозі в Twitter.

«Буквально днями забігла на залізничний вокзал у Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Пост-апокаліпсис Сімферополь», – підписала блогер.





Така ж картина спостерігається в Коктебелі і Поповці, де людей практично немає на пляжі.