Поки поза окупації киплять пристрасті після парламентських виборів, на окупованих взагалі нудно. До речі, може вата не в курсі: обирати президента можуть тільки вільні люди, раби не мають права вибирати. Цар є тільки у рабів, у вільних людей є найманий працівник, якого можна звільнити в будь-який момент, навіть якщо він ну ваааще няшка або -дає пендосам пасасать-

Але ми відволіклися від окупованих, соррі[і взагалі розмовляти з ватою про свободу – це як розмовляти з наркоманом про корейському кінематографі, тобто не має сенсу]. Давайте поговоримо про те, що буде в окупованому рф Донецьку 27 числа цього місяця.

А 27 числа, тобто сьогодні, буде черговий цирк з кіньми — так зване звернення жителів бимбасы до полтораметровому. Ну, тобто до ввх. На камери ріс тб дыныропотамы будуть верещати, мовляв сцарь, прызнай вибір дыныропитеков. Все це буде супроводжуватися плакатиками, транспарантиками і ,звичайно ж, бюджетниками, яких зженуть в

якості підставок під прапорці в кращих традиціях срср[ під розпису і під загрозою звільнення]

Далі все просто: самі агресивні барани пе-е-е-кают на камери ріс тб, штовхнуть правильні для жителів рф мови[ картинка для жителів мухосрансков дуже важлива], побазарят про дыныропотамском рішенні і попросять слізно ввх визнати «вибір» бимбасского племені. Кінець.

Для чого ці всі танці босоніж по розбитому склу? Усе просто і прозаїчно. Зеленський, який представляє інтереси кровожерливої і ваааще нещадної Хунти, тупо проігнорував цирк з кіньми від роспропаганды, який назвали — Зеленський, визнай вибір бимбасы -. Ну, погомоніли. Ну, видосик зняли. Ну, поверещали. І чо ? І нічо. Реакції на клоунаду з окупованого рф Донецька не було з боку України абсолютно ніякої.

До речі, з підтверджених джерел з окупаційного уряду дыныры, мені відомо про те, що і політтехнологи з рф, і так зване минпропаганды дыныры дуууже образилися на те, що не було відповіді на цирк з кіньми, під назвою — звернення до Зеленському-. Тому нового президента України+уряд вирішили спробувати продавити. Суть шабашу 27 числа в Донецьку дуже проста: якщо ти новий президент України, не хочеш слухати норот бимбассийцев, то бійся і рви на собі волосся – хто-хто, а добрий полтораметровый сцарь почує, бо не може ігнорувати російськомовних.

Дивіться, яка тонка гра: новообраного президента і уряд в нахабну підштовхують до прямих переговорів з колаборантами, бо якщо ні, то його полтораметровое плешивое

хуйличество кааааак візьме, каааак зробить невідому капость. Одним словом російські пропагандисти і політтехнологи знову використовують тактику гопника, мовляв ща каааак дам в морду.

Правда, тема прямих переговорів з колаборантами горить якраз самій рф, бо тільки прямі переговори з ручними абизянами кремля гарантують зняття санкцій і роблять рф неучасниками і непричетною до війни в Україні в очах світового співтовариства. Прямі переговори з колаборантами потрібні рф кров з носу, але не потрібні Україні: діалог з бомжами за типом пушилиных без представників світових держав= визнання Україною того, що рф не при справах+ що війна таки громадянська.

Епілог. Так званий мітинг 27 числа в окупованому рф Донецьку і звернення до ввх — це так звана многоходовочка: рф з допомогою декорацій з бимбасопотамов тисне на владу України з метою розпочати діалог з маріонетками москви, пушилиным-пасічником, і, в разі успіху, з рф знімають санкції, бо Україна визнає на весь світ, що громадянська війна. Всі.

Мораль. Зовсім забув. По тб будуть верещати про то шо до полтораметровому звернулися 100500 тисяч жителів прям на центральній площі окупованого рф Донецька. Але ми тримаємо голови холодними і не ведемося на цирк:мабуть санкції таки не зовсім корисні для рф, якщо немита так несамовито хоче домогтися їх зняття. Кінець.

Фашик Донецький