Річниця Скнилівської трагедії: у Львові виплатять грошову допомогу родичам загиблих

У Львові з міського бюджету виплатять одноразову грошову допомогу родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі, яка сталася 27 липня 2002 року.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

«До 17-ї річниці авіакатастрофи, що сталася на військовому летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року, з бюджету міста сім’ям загиблих виплатять матеріальну допомогу. По 2 тисячі гривень отримають 58 осіб. Загальна сума виплат складе 116 тисяч гривень»,- йдеться в повідомленні.

Одноразову матеріальну допомогу родичі загиблих (жителі, які зареєстровані у Львові) отримають згідно з розпорядженням міського голови. Ці кошти виплатять в рамках Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Крім того, членам сімей загиблих у Скнилівській авіакатастрофі з травня 2019 року встановили пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Їх теж будуть відшкодовувати з міського бюджету Львова.

Нагадаємо, Скнилівська трагедія — аварія, яка сталася 17 років тому під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на аеродромі «Скнилів» у Львові 27 липня 2002 року. Тоді у результаті падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинуло 77 осіб (серед них 28 дітей), понад 200 осіб постраждали. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.

Трагедія сталася через порушення правил пілотування. Одну з фігур вищого пілотажу льотчики почали робити занадто близько до землі. За що, літак зачепився крилом спочатку за дерево, потім за бетонне покриття аеродрому. І, нарешті, кілька разів перекинувшись, впав на людей. Пілоти встигли катапультуватися.

За результатами розслідування трагедії, полковник Володимир Топонар, який керував літаком, був засуджений до 14-ти років ув’язнення. Другий пілот полковник Юрій Єгоров отримав 8 років. До різних термінів ув’язнення були засуджені командири авіаційного підрозділу і організатори авіа-шоу.