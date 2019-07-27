Центизбирком прийняла оригінали протоколів з результатами виборів від 183 із 199 округів

Станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах у Раду від 183 із 199 округів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає СВІТ з посиланням на strana.ua.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО 67: № 12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область), № 19, 20, 23 (Волинська область), № 25, 29, 32, 34 , 35 (Дніпропетровська область), № 65, 66, 67 (Житомирська область), № 78 (Запорізька область), № 83, 84, 85 (Івано-Франківська область), № 95, 96, 98 (Київська область).

№ 101 (Кіровоградська область), № 106, 107 (Луганська область), № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область), № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область), № 147, 148, 151 (Полтавська область), № 153, 156 (Рівненська область), № 157, 161 (Сумська область), № 163, 166 (Тернопільська область).

№ 170, 172, 179 (Харківська область), № 182, 183, 186 (Херсонська область), № 189, 191, 192 (Хмельницька область), № 196, 197 (Черкаська область), № 201, 202, 204 (Чернівецька область), № 206, 208, 209, 210 (Чернігівська область), № 214, 223 (Київ).

Також Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27 № 94, № 137, № 168, № 176 з поміткою «Уточнений» до 27 липня, а ОВК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 — до 29 липня.