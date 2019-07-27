Кабмін ліквідував урядовий офіс по євроінтеграції

Мова йде не про ліквідацію відомства віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 24 липня.

«Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю», — йдеться в тексті постанови.

Варто зазначити, що в даному випадку мова йде не про ліквідацію відомства віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну.

Нині його функції виконує структура з дуже схожою назвою — Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, генеральним директором якого з грудня 2017 року є Ольга Стефанишин.