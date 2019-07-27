За відмову від бою з українцем Дерев’янченком IBF може позбавити Альвареса пояса

Сауль Альварес не хоче проводити бій з українським боксером. Про це повідомляє ZN.UA.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) висунула ультиматум своєму чемпіону в середній вазі Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО). Про це повідомляє інсайдер The Athletic Boxing Ленс Пагмір.

“Команда Сергія Дерев’янченка і IBF погодили крайній термін для Канело – це полудень понеділка за тихоокеанським часом, до якого мексиканець повинен дати відповідь згодою на бій з українцем. Якщо Канело цього не зробить, то він відмовиться від цього поясу, тоді як Дерев’янченко почне переговори щодо титульного бою з Головкіним”, – повідомив Пагмір.

Нагадаємо, що в останньому своєму бою 14 квітня Дерев’янченко (13-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів здолав німця еквадорського походження Джека Кулкая (25-4, 13 КО) і став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією IBF в середній вазі.

Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) останній бій провів 5 травня, коли відібрав титул IBF у американця Деніела Джейкобса (35-3, 29 KO).

Бій пройшов в конкурентній боротьбі і всі 12 раундів, а переможця визначили судді. Три судді віддали Саулю Альваресу перемогу 115-113, 115-113 і 116-112.

Таким чином, мексиканець покинув ринг вже з трьома титулами – WBC, IBF і WBA.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що українець Дерев’янченко і чемпіон світу Альварес близькі до угоди про бій.

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