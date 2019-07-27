У Кривому Розі засудили жінку, яка загасила сигарету про обличчя сусідки

У Кривому Розі жінці, яка загасила сигарету про обличчя сусідки, суд виніс вирок.

Про це з посиланням на прес-службу Жовтневого райсуду Кривого Рогу повідомляє Перший Криворізький

Жовтневий районний суд Кривого Рогу постановив стягнути з обвинуваченою у користь потерпілої моральний і матеріальний збиток.

25 квітня 2019 року біля під’їзду житлового будинку на вулиці Ватутіна у Покровському районі міста посварилися дві жінки. 30-річна криворожанка загасила недопалок цигарки про особу 27-річної сусідки.Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. У неї діагностували опік лівого виска.