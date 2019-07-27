Міноборони оскаржить рішення Окружного адмінсуду Києва щодо харчування в ЗСУ

Реалізація постанови Окружного адмінсуду Києва про призупинення наказу Міноборони щодо харчування у Збройних силах ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців, яка була розроблена у відповідності зі стандартами НАТО.

Рішення суду буде оскаржено, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міноборони.

“Міністерство оборони України обурене постановою Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії наказу Міністерства оборони України “Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення по застосуванню каталогу продуктів харчування в 2019 році” №90 від 04.03.2019″, — сказано в заяві.

У міністерстві підкреслюють, що призупинення дії наказу тягне за собою ряд наслідків.

«Зокрема, стагнація розвитку якості та рівня харчування особового складу, подальші можливості корупційних проявів у системі живлення ВС України, повернення до застарілим та неефективним підходам продовольчого забезпечення і ряду інших негативних факторів, які нададуть серйозний вплив на систему забезпечення ЗС України в цілому, а також мотивацію українських військових, у тому числі, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС», — зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, інтенсивний перехід ЗСУ на нову систему харчування почався в 2018 році. Це, наголошують у Міноборони, дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно поліпшити рівень і якість харчування військовослужбовців.

Станом на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування по каталогу.