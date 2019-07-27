Волкер: У питанні звільнення українських моряків РФ нічого не робить

Відпустити українців РФ повинна без жодних умов, каже Волкер

Росія не робить жодних кроків у питанні звільнення українських військовополонених моряків. Про це під час брифінгу у Києві повідомив спецпредставник США з питань України, повідомляє “5 канал“.

Курт Волкер наголосив: відпустити українців РФ повинна без жодних умов. Проте нині країна-агресор ініціювала інший процес – обміну. Запущено інший процес із обміну українців на українців, ведеться робота та складаються списки зі всіх бранців.

Спецпредставник США додає, Росія повинна максимально долучитися до Мінського процесу і до перемов у “Нормандському форматі”.

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Напередодні Курт Волкер відвідав Станицю Луганську, біля якої наприкінці червня відбулося розведення сил. Наголошує: Росія несе відповідальність за гуманітарну катастрофу на окупованих територіях і повинна робити кроки на зустріч у відбудові зруйнованого мосту. Нині інженери вже мали змогу оглянути місце, і з понеділка очікують на повторний приїзд спеціалістів.

“Проросійські сили вже відішли назад від своїх позицій, але ще повинні дещо зробити. Але вже є певний поступ. Нині зусилля зосереджуються на тому, аби відбудувати міст. Інженери вже мали можливість оглянути його і вже в понеділок приїдуть ще. І якщо Росія зробить кроки назустріч, то я переконаний, що ми зможемо просунутися вперед у встановленні миру”, – сказав Курт Волкер.

Також Волкер повідомив, під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп запросив до Білого Дому президента Зеленського. Мета майбутньої розмови – українсько-американські відносини.

Нагадаємо, що минулої доби ворог порушив “хлібне перемир’я” – один боєць поранений.

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