З озера Верховина у Києві рятувальники дістали тіло чоловіка

У Києві ввечері 24 липня рятувальники дістали з озера Верховина тіло чоловіка. Про це повідомила прес-служба ДСНС України в Києві.

За інформацією відомства, труп знайшли в озері на відстані 60 метрів від берега на глибині 3 метри, близько 7 години вечора.

«На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Києві. Як виявилося, в 60 м від берега на глибині 3 м виявлено тіло утопленика чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло громадянина на берег «, — йдеться в повідомленні.

Обставини трагедії поки невідомі.