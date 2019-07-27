У Львівській області поїзд зіткнувся з легковиком, є загиблі

У Львівській області пасажирський потяг врізався в автомобіль, в результаті чого загинув водій легковика.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Аварія сталася вранці у Самбірському районі області в селі Хлопчиці. «Опель» намагався переїхати залізну дорогу на нерегульованому переїзді. У цей момент пасажирський поїзд Сянки — Львів зіткнувся з автомобілем.

В результаті аварії водій легковика загинув на місці, пасажирку госпіталізовано, діагноз поки невідомий. За кермом легковика був 22-річний житель району.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.