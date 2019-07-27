«Не знаю, хто такий Француз». Пашинський вперше прокоментував вбивство в Житомирській області

Програвший кандидат в депутати і нардеп від «Народного фронту» Сергія Пашинського прокоментував інформацію про те, 26 липня в Малинському районі Житомирської області – біля автотраси Київ – Ковель, виявлено тіло вбитого 23-річного жителя Коростеня Іллі Вжитку на прізвисько Француз.

«Країна» ще до виборів писала про зникнення чоловіка, який допомагав конкурентам Пашинського. І про те, що пропажу «Француза» безпосередньо пов’язували з депутатом від «Народного фронту».

Однак Він чомусь вирішив прокоментувати ситуацію лише зараз, коли знайшли тіло.

Пашинський в своєму повідомленні заперечує будь-яку причетність до вбивства «Француза», а також безсторонньо висловлюється про наше видання, яке вперше оприлюднив інформацію про цей злочин, грунтуючись на інформації з достовірних джерел.

«Не знаю хто такий «Француз» — ніколи з ним не перетинався. Все викладене в матеріалі, це не більше, ніж фантазія пані Крюкової (заст. головного радактор «Країни» — Прим.Ред.). Я прошу керівника Національної поліції Сергія Князєва взяти розслідування цього злочину під свій контроль, і як можна швидше дати суспільству відповіді щодо обставин цього вбивства», — написав Він у себе на ФБ.

Зазначимо, що наша новина вже викликала великий резонанс. Зокрема, її прокоментував відомий юрист Андрій Портнов.

«Хлопець, який на парламентських виборах боровся з Пашинським знайдений мертвим.

Друзі, я нічого не хочу цим сказати, але ми обов’язково повинні проаналізувати збірний образ фігуранта. Він весь час фігурує там, де смерть і насильство.

Думаю, не варто нагадувати про його причетність до масових вбивств на Майдані, розкрадання озброєнь, постачання в армію бракованих боєкомплектів і стрільби в київського перехожого.

В кожному з цих епізодів — ризик людьми, поверхневе ставлення до людського життя або прямий умисел на насильство натомість наживи.

Нові правоохоронні органи повинні скрупульозно вивчити цю темну історію. Цей Чикатило вже давно проситься у в’язницю», — написав Він у себе в ФБ.

Зазначимо, що Пашинський зайняв третє місце на окрузі №64. Перше місце посів самовисуванець, нардеп від БПП, Володимир Арешонков. Друге — кандидат від «Слуги народу» В’ячеслав Сигачев.