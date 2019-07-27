Слуги Феміди не підтримали Фартушного в прагненні стати слугою народу

Спроба змінити результати вибору по 37 мажоритарному округу закінчилася повним фіаско команди екс-оппоблоковца Ігоря Фартушного. Під кінець другого дня засідання у Дніпропетровському окружному адміністративному суді позивача покинули навіть його юристи.

Ігор Фартушний в суді не відразу зміг представитися, також не вийшло у нього аргументувати претензії до результатів виборів.

Згідно з результатами підрахунку 100% протоколів на 37-му окрузі перемогу здобув самовисуванець Дмитро Шпенов, набравши 34,7% голосів. За його найближчого переслідувача – Ігоря Фартушного – проголосували на 1208 осіб менше. Під час передвиборної кампанії, голосування та підрахунку голосів порушень зафіксовано не було. Скарг та зауважень не подали і представники кандидатів, у тому числі — і Ігоря Фартушного.

Тим більш дивним було рішення команди Фартушного після оприлюднення результатів звернутися в Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Вражаюче, але у переможеного кандидата не було жодних питань щодо кількості голосів, відданих за переможця гонки Дмитра Шпенова або за власну кандидатуру. Більша частина претензій – формальні, як-то порядок оголошення результатів (кого назвали першим – партію або кандидата, або нібито технічні збої при занесенні даних протоколів з дільничних комісій у ОИКе. Але навіть ці «претензії» аргументувати не вдалося.

«У команди Фартушного була наскільки слабка аргументація, що в ході судового засідання вони по черзі відмовлялися від своїх позовних вимог», — розповіла член ОВК округу №37 Марина Акімова в інтерв’ю місцевому телеканалу.

У юристів, які брали участь у процесі, виникли питання до позивача. Зокрема – звідки у його представників опинилися копії протоколів засідання, які повинні за законом зберігатися у дільничних виборчих комісіях? Мова йде про так званих копіях №4. Чому жодної скарги не Фартушний, ні його представники не подали під час підрахунку голосів та складання протоколів?

Колегія суддів вивчила також копії протоколів дільничних виборчих комісій (так звані копії №1 та копії №2) – всі дані збіглися з даними ОВК, які були спрямовані, в свою чергу, в ЦВК.

Підстав для перерахунку голосів на якійсь ділянці 37 округу, суд, природно не знайшов. Справа в тому, що головними підставами для перерахунку можуть бути: а) оформлені за вимогами законодавства скарги і зауваження спостерігачів, кандидатів та їх довірених осіб під час підрахунку голосів та складання протоколів; б)пошкодження пакетів з підсумковою документацією при транспортуванні від дільничних комісії у ОВК. На 37 окрузі ні першого, ні другого не відбувалося, що і було доведено в Дніпропетровському окружному адміністративному суді.

Примітно, що в кінці другого дня слухання справи Ігоря Фартушного його юристи залишили один-на-один з служителями Феміди. Сам невдалий слуга народу так і не зміг пояснити, що його не влаштувало в ході голосування і підрахунку голосів. Відповів досить докладно – «хотів переконатися, що права виборців не порушені».

Варто відзначити, що після засідання суду Фартушний і його команда стали героями соцмереж, де висміяли відсутність зв’язного мовлення кандидата і непідготовленість його юристів. Це ще більше розпалило хейтеров Володимира Зеленського (Фартушний балотувався від «Слуги народу»), — мовляв, чому потенційні слуги народу не проходили тест на IQ?

Руслан Якушев