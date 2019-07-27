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У Києві жінка знайшла сина повішеним у недобудові

27.07.2019

У суботу, 27 липня, в Києві за адресою вулиця Баклажановая, 86 знайшли труп чоловіка. Тіло знаходилося в приміщенні недобудованого будинку. На жаль, лікарям залишалося констатувати смерть.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомляють власні джерела, повішене тіло чоловіка знайшла його мати. Попередньо, він покінчив життя самогубством в недобудованому будинку, який знаходиться на території приватного будинку.

Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть. Чоловікові було 34 роки. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та «швидка». Подробиці інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.

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