Волкер не виключає візит Трампа в Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому.

Про це Волкер заявив 27 липня на брифінгу в Києві.

«Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого — це вимагало б серйозних зусиль. Я б не став нічого виключати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон», — зазначив він.

Волкер додав, що дипломати США зі свого боку також «хотіли б, щоб Трамп в майбутньому відвідав Україну».

Він також уточнив, що США і Україна продовжують підготовку візиту президента України до Сполучених Штатів.

Як повідомляє УНІАН, також Волкер заявив, що Сполучені Штати не висували жодних умов України, щоб візит Зеленського в Вашингтон відбувся.

«По-перше, немає ніяких умов. Запрошення залишається в силі, президент Трамп підтвердив запрошення президенту Зеленському в четвер, і ми з нетерпінням чекаємо, щоб привітати президента Зеленського в Сполучених Штатах», — підкреслив Волкер.

«Ми хочемо розробити порядок денний, щоб ця зустріч була як можна більш продуктивною», — додав він.

За словами Волкера, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор та інші американські дипломати підтримують тісний контакт з командою Зеленського, щоб розробити цей порядок дня.