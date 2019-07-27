Чому в Угорщині вийшло: як влада країни рятують економіку

Безжурні угорські влади перепробували все: від «приманювання» в країну великих корпорацій до зменшення податкового навантаження на бізнес. Допомогло?

У 2010 році прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його партія Fidesz (Союз молодих демократів) виграли вибори з гаслом про створення 1 млн. робочих місць за 10 років. Спочатку, акцент був зроблений не на розвиток та підтримку малого і середнього бізнесу, а на «приманювання» в країну транснаціональних корпорацій.

Наприклад, до 2014 року дві третини державної підтримки адресувалися великим іноземним компаніям. Її розмір склав близько 300 млрд форинтів (0,9 млрд євро). Це дозволило витягнути Угорщину з економічного занепаду (зростання ВВП в 2012 році був негативний – мінус 1,6%, в 2014 році – плюс 4,2%).

Однак політика підтримки зовнішнього великого інвестора вичерпала себе і наступні два роки економіка країни знову почала остигати.

Безжурні угорські влади руки не опустили і в 2016 році провели радикальний податковий маневр — відмовилися від поточних ставок податку на прибуток (19% і 10%) та з 01 січня 2017 року перейшли до плоскою ставкою в 9%, найнижчою ставкою податку у Європейському Союзі.

Знаєте, що сталося? Зростання економіки відновився і з +2,3% ВВП в 2016 році зріс до +4,9% в 2018 році.

Нехитрий рецепт! На жаль, але боязкі економічні влада України не в змозі зробити аналогічний крок вже більше трьох років (мова про введення податку на виведений капітал).

Життя не стоїть на місці. Прогноз Міжнародного валютного фонду щодо зростання економіки Угорщини в 2019-2022 роках негативний (зниження до 2,2%), а значить прийшов час нових рішень.

Влада абсолютно виправдано згадали про існування малого і середнього бізнесу, зробивши головним акцентом політичного «Плану підтримки сім’ї та економічного зростання» податкове стимулювання МСБ. Загальна сума підтримки та зниження податкового тиску складе 500 млрд форинтів (понад 1,5 млрд євро).

Не відкладаючи в довгий ящик, 13 липня парламент Угорщини ухвалив бюджет на 2020 рік і податкові зміни на наступний рік.

Серед тринадцяти новацій:

— введення з 01 січня 2020 року довічного звільнення від прибуткового податку для багатодітних матерів, які народили або усиновили чотирьох дітей і виховали їх;

— зниження з січня 2020 року податку на малий бізнес (KIVA) — з 13 до 12%, зниження торкнеться понад 40 000 угорських малих підприємств;

— зниження з липня 2019 року на 2% податку на соціальне страхування (szocho) — до 17,5%;

— з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2022 року буде призупинено податок з реклами;

— скасування авансових платежів з податку на прибуток (для компаній з оборотом більше 100 млн форинтів, трохи більше 305 000 євро);

— збільшення доступу до податкових пільг на розвиток малих і середніх підприємств (протягом 3-річного періоду): для малих підприємств нижня межа податкових пільг буде знижено до 300 до 50 млн форинтів у рік, для середніх — нижня межа буде знижений з 400 до 200 млн форинтів, розширення податкових пільг торкнеться близько 7000 підприємств.

При такому бенкеті зростання, параметри головного фіскального документу країни виглядають більш ніж благонадійно — економічне зростання в 4%, дефіцит бюджету до 1% ВВП, інфляція — 2,8%.

Не буду оригінальним, в українських властей часу для економічного зростання і бюджету поки не знайшлося!

В’ячеслав ЧЕРКАШИН