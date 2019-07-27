17 років Скнилівської трагедії: як все було

27 липня 2002 року, в Скнилові під Львовом сталася авіакатастрофа, яка забрала життя 78 людей.

Ми згадали, як усе сталося.

Причини трагедії

На 60-річчя авіаційного корпусу ВПС України організували авіашоу. В той день подивитися на чудеса пілотування прийшли близько десяти тисяч чоловік.

Пілоти вищої категорії Володимир Топонар і Юрій Єгоров повинні були продемонструвати фігури вищого пілотажу на Міг-29, однак літак не зміг вилетіти до Львова. Його замінили на СУ-27. Пілоти намагалися на низькій висоті виконати полупетлю. Літак спочатку зачепив дерево, потім крилом землю, кілька разів перевернувшись влетів у натовп людей. Від удару СУ-27 вибухнув і загорівся. Пілоти встигли катапультуватися і отримали лише незначні ушкодження.

Постраждалі

Від фатальної помилки пілотів тоді загинуло 78 осіб. Близько 250 глядачів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Очевидці трагедії згадують як захоплення миттєво змінив невимовний жах: на місці, де стояли глядачі, після пікірування літака залишилося «криваве місиво». На авіашоу люди йшли сім’ями. Трагедія забрала життя 28 дітей. Троє залишилися сиротами, 13 — напівсиротами.

Для порятунку постраждалих були спрямовані близько 20 машин швидкої допомоги та пожежні команди. Пізніше в епіцентрі авіакатастрофи були знайдені останки близько 12 осіб.

Хто винен

Суперечки про причини аварії тривають. Перша офіційна версія Скнилівської трагедії була озвучена через півтора місяці — 6 вересня 2002: відхилення від польотного завдання і помилка в пілотуванні СУ-27. Серед них називають і несправність літака, і непродуманість виступу, і відсутність у льотчиків льотної практики.

На всіх, хто був причетний до організації авіашоу, завели кримінальні справи. Спочатку підозрюваних було 12, через три роки суд виправдав чотирьох генералів. Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років в’язниці (виходить через 11 років), другий пілот Юрій Єгоров — 8 років (вийшов через 2,5 року), командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков — отримав 6 років ув’язнення (вийшов на свободу в 2007-му), помічника керівника польотів, підполковника Юрія Яцюка засудили до 5 років (відсидів майже 3 роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних отримав 4 роки умовно.

Жоден із засуджених своєї провини не визнав. Після Скнилівської трагедії пілотажна група «Українські соколи» була розформована, а авіашоу заборонили.

Життя після

За кожного загиблого, родичам виплатили від 10 до 100 000 гривень. Значно менші суми дісталися тим, хто отримав травми, хоча багато хто залишилися з інвалідністю.

До 17-ї річниці авіакатастрофи, Львів виплатить щорічну матеріальну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень, 58 сім’ям загиблих. Крім того, з травня 2019 для сімей, які втратили рідних у Скнилівській трагедії, встановлено пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг.

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