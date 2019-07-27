Для українців розробили новий Трудовий кодекс: жодних 24 днів відпустки

В Україні пропонують прийняти новий проект Законів про працю. В результаті у всіх українців збільшиться тривалість відпустки. Найбільше може пощастити вихователям. Зараз вони мають право на 42 дні відпустки, а за новим документом – 56 днів.

Про це повідомляє «Сегодня». Вихователів пропонують прирівняти до вчителів, змінивши внутрішні документи Моз. Нововведення набуде чинності з 1 січня 2020 року. Може бути збільшена тривалість щорічної відпустки для всіх працюючих з 24 до 28 днів, ця норма вже є в проекті нового Трудового кодексу.

Також Мінсоцполітики підготувало зміни в діючий Кодекс законів про працю: пропонується запровадити гнучкий графік роботи з «плаваючим» обідньою перервою, узаконити право працівника працювати віддалено (зараз — на розсуд роботодавця) і легалізувати роботу фрілансерів, які нині часто опиняються поза правового поля.

Фахівці ринку праці підтримують збільшення тривалості відпустки. На їх думку, добре відпочивши працівник працює ефективніше. HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна каже, що зараз багато фахівців за фактом працюють не 8 годин в день, а 10. Не тому що не справляються, а тому що у них зарплата залежить від результату. Наприклад, кількості укладених контрактів або виробленої продукції.