Порошенко закричав на Путіна

П’ятий президент України Петро Порошенко емоційно висловився на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Заберіть свої війська з нашої землі!» — крикнув Порошенко Путіну, завершуючи інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Порошенка, ключі від світу в Україні ніколи не перебували в руках Порошенка. Не перебувають вони, як зазначає екс-президент, і в руках нинішнього президента України Володимира Зеленського, ні в руках керівників країн ЄС. Порошенко впевнений, що ці ключі в Кремлі в руках Путіна.

Порошенко також заявив, що не дуже-то довіряє Зеленському і припускає, що той може піти на угоду з Путіним на шкоду незалежності України.