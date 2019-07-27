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Тютюнове справа Головіна: суд заарештував ділка-пособника голови Нацполиции Одеської області

27.07.2019

Затриманому фігуранту у справі екс – начальника поліції Одеській області Дмитра Головіна — бізнесменові Олександру Чудакову — обрано запобіжний захід.

Засідання у Солом’янському районному суді Києва завершилося до вечора. Суддя зачитав постанову, якою призначив запобіжний захід Олександру Чудакову — утримання під вартою до 8 ранку 21 вересня. До цього часу він перебуватиме у столичному слідчому ізоляторі, або внести заставу у 2,5 млн грн.

Захисник бізнесмена відмовився коментувати рішення судді, — повідомляє «5 канал«.

Нагадаємо, напередодні затримано правоохоронцями колишній начальник Національної поліції Одеській області Дмитро Головін і його перший заступник Костянтин Гейко які підозрюються у причетності до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, вилучених з незаконного обігу. Також затримано 2 керівника приватних компаній, які причетні до злочину.

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