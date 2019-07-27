Арестович несподівано похвалив Зеленського і розкритикував Порошенка

Український військовий експерт Олексій Арестович схвалив ініціативу команди Зеленського про створення в Україні нового медіа-регулятора.

Зазначимо, раніше обраний народним депутатом України від фракції «Слуга народу» політик Микита Потураєв заявив, що влада має намір створити новий потужний і незалежний регулятор медіа, який буде стояти на сторожі національних інтересів країни.

Коментуючи цю заяву на своїй сторінці в месенджері Telegram Арестович акцентував увагу на тому, що така ініціатива команди Зеленського вітається і піддав критиці політику п’ятого президента Петра Порошенка в інформаційному напрямку.

«Починання дуже корисне. Беззуба політика Порошенка в цьому відношенні дуже дорого коштувала йому особисто, тим більше, Україні», — зауважив експерт.

Як підкреслив Арестович, в процесі реалізації даної ідеї нова влада повинна утриматися від створення інструментарію адміністративної розправи над своїми опонентами.