Протести в Тбілісі: екс-міністру оборони Грузії висунули обвинувачення

Колишньому міністру оборони Грузії і лідеру призера опозиційної партії “Перемогла Грузія” Іраклію Окруашвілі висунуто обвинувачення у справі про заворушення в столиці Тбілісі 20-21 червня.

Про це повідомляє інтернет-видання Грузія-онлайн з посиланням на адвоката ексміністра Мамуку Чабашвілі.

“В управлінні поліції Тбілісі офіційно висунуто обвинувачення колишньому міністрові оборони Грузії Іраклію Окруашвілі”, – йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, Окруашвілі не змінив своєї позиції і провини не визнає.

Іраклій Окруашвілі був затриманий 25 липня у справі про події, що розгорнулися перед будинком парламенту Грузії 20-21 червня 2019 року. Колишній міністр обвинувачується в організації групового насильства, керівництві ним та участі в ньому.

За версією правоохоронних органів, Окруашвілі закликав учасників акції і сам намагався потрапити в будинок парламенту, а також брав участь у “різних групових насильницьких діях”.