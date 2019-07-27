Шукали всю ніч: У Карпатах знайшли хлопчика, який загубився під час збору дикоросів

У Карпатах знайшли 10-річного хлопчика, який загубився під час збору дикоросів у горах. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Дитина пропав вчора в горах на Закарпатті. Коли хлопчика не змогли відшукати самостійно, то звернулися за допомогою. Прикордонники підключилися до пошуку дитини. Вже близько 6 ранку його знайшли.

«Учора ввечері прикордонники отримали інформацію, що 10-річний хлопчик загубився у горах на Закарпатті під час збору дикоросів, і відразу приєдналися до його пошуків. Сьогодні близько 6 ранку прикордонний наряд відділення «Богдан» знайшов дитину», — йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що хлопчика знайшли на відстані близько 17-ти кілометрів від населеного пункту Богдан, що в Рахівському районі області. Дитину вже передали батькам, його стан задовільний.