НБУ закрив в Україні банк: хто втратить депозит

В Україні закрили банк «Гефест». Вкладники, які мають депозити на суму від 200 тис. грн, частину своїх депозитів втратили.

Про це заявили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Ліквідація банку завершився 26 липня.

За інформацією ФГВФО, вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування як ліквідатора ПАТ «Комерційний банк «Гефест» припинені.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.