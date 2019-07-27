Під Києвом збочинець познущався над 6-річною дитиною

В одному з сіл Васильківського району Київської області збочинець познущався над малолітньою дівчинкою. Як з’ясували журналісти 6-річна дитина потрапила «в лапи» свого родича.

Як передає прес-служба обласної поліції, в ході досудового розслідування було встановлено, що по дорозі додому дівчинка зустріла свого родича, який запропонував їй зайти в будинок, щоб «навчити переглядати ігри на мобільному телефоні».

Повідомляється, що довірлива дитина відповів згодою на пропозицію зловмисника… Користуючись її безпорадністю і відсутністю батьків або інших дорослих осіб дому, він вчинив розпусні дії. На допиті розпусник в скоєному зізнався.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 156 КК України«розбещення неповнолітніх»).