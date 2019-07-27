Координатор проекту «Стоп террор», блогер Семен Кабакаєв прокоментував відпочинок Зеленського на пляжі в Одесі. Він звертає увагу на дивний факт, що у країні, яка воює з РФ президент дозволяє собі хизуватися «близькістю до народу» на пляжі, а спецпредставник США Курт Волкер у цей час перебуває у зоні ООС і спілкується з військовими. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Семена Кабакаєва у соцмережі фкейсбук.

Координатор проекту «Стоп террор» пише: «Зеленський засмагає на пляжі та готується до «Лига Смеха», хизуючись тим, що він відкритий до народу.

Волкер їздить на Донбас, дає прес-конференції, спілкується з військовими, переживає за Україну та намагається знайти рішення по припиненню війни.

Кому потрібна Україна, права, свободи, та незалежність, неважко зрозуміти».

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський із главою свого офісу Андрієм Богданом перебуває з неофіційним візитом у Одесі, про що й написав у соцмережі фейсбук.

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