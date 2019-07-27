У центрі Києва УПЦ МП влаштувала молебень і хресний хід

У суботу В Києві проходять урочисті заходи з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі, парафіяни УПЦ Московського патріархату пройшли хресним ходом по центру столиці.

Про це пише Укрінформ.

Молебень очолив глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. Правопорядок забезпечують працівники Нацполиции, вибухотехніки, ДСНС, чергують медики. За даними «Інформатора«, людей, які хочуть приєднатися до заходу перевіряють з допомогою рамок і обшукують.

Безліч автобусів прибули до Майдану Незалежності та Європейській площі, звідти люди попрямували до Володимирської гірки, а далі, на чолі з Онуфрієм, до Києво-Печерській Лаврі. В УПЦ МП повідомили, що кількість учасників ходи склало близько 15 тисяч чоловік, що перевищило торішню цифру.

Під час молебню, який був запланований на 13:00, люди утворили живий коридор і тримали таблички з назвами різних міст, віруючі з яких приїхали на свято. У зв’язку із заходами, значна площа в центрі столиці була перекрита і внесено зміни у рух транспорту з 6:00 до 16:30.

Відзначається, що прийшли на молебень і хресний хід також були і політики. Зокрема, долучилися до святкування народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв і Вадим Новинський. Ніяких серйозних інцидентів не було помічено, атмосфера спостерігалася спокійна.