Хресний хід у Києві: у поліції назвали реальне число учасників

У Києві завершився Хресний хід, організований Українською православною церквою Московського патріархату з нагоди дня Хрещення України-Русі.

Як заявили в МВС, участь у церковному ході взяли 30 тисяч чоловік (представники церкви заявили про 300 тисяч віруючих).

«За попередньою інформацією, у масових заходах, присвячених 1031-їй річниці Хрещення Київської Русі-України, взяли участь до 30 тисяч віруючих з різних регіонів України. Остаточна кількість учасників в даний час уточнюється», — повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Порушень громадського порядку не зафіксовано, до забезпечення безпеки віруючих були залучені 4 тисячі правоохоронців: співробітники поліції, кінологи, вибухотехніки, поліція діалогу, бійці Національної гвардії і рятувальники.

«Була посилена безпека у метрополітені. На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавтомобілі», — повідомили в поліції.

У неділю, 28 липня, посилені заходи безпеки в столиці будуть продовжені у зв’язку з проведенням першого хресного ходу Православної церкви України. У зв’язку з цим киян і паломників закликають не піддаватися на правокации і з розумінням поставитися до обмежень.