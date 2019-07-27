Медушевська: Савік швидко затьмарить Мосейчук, Влащенко, Портникова, а Ганапольського так і поготів

Прочитавши новину про те, що популярний телеведучий Савік Шустер повертається в Україну, прямо до Рінату Ахметову на його телеканал, наші зоряні телеведучі з інших каналів піднапружились.

На ТРК «Україна» вже з’явився анонс про вихід 6 вересня в прайм-тайм першого політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Про це у своєму блозі пише блогер Ірина Медушевська.

Вона зазначає, такий суперськи єзуїтський і витончені Савік, всіх швидко затьмарить на всіх телеканалах і Наталія Мосейчук, і Наташу Влащенко, і самого Віталія Портникова, а Матвія Ганапольського так і поготів. Проти Савіка – вони «ясельна група дитсадка».

Ірина Медушевська зазначає, повертається і Міхеїл Саакашвілі в Одесу. «Бариги Саакашвілі вже смертний бій оголосив! І Порошенко кінець, изничтожит мародера, не у кого кивати буде надалі, хоча, Саакашвілі такий витівник, що ще кого-небудь придумає для цькування», – написала блогер. Вона додає, бідна Україна, ще багато чого їй доведеться терпіти.