Поки друзі чекали: у Харкові жорстоко зґвалтували дівчинку

У ніч на 26 липня, в Куп’янському районі Харкова 28-річний маніяк поглумився над 17-річною дівчинкою.

Інцидент стався, коли неповнолітня розпивала алкогольні напої в компанії зловмисника та двох хлопців. Про це повідомляє прес-служба ГУ НПУ в Харківській області.

Про подію до чергової частини Куп’янського відділу поліції заявила мати потерпілої.

Відомо, що товариші дівчата запропонували їй покататися на автомобілі. Приїхавши в сільську місцевість, зловмисник попросив хлопців вийти з автомобіля і залишився з потерпілою наодинці. Чоловік із застосуванням фізичного насильства здійснив статевий акт з неповнолітньою. Після скоєння злочину зловмисник відвіз потерпілу до міста.

Чоловіка та двох юнаків 17-ти та 18-ти років заарештували в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.