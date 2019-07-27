В окупованій Ялті статую богині Флори замінили на бюст Леніна

У п’ятницю, 26 липня, в окупованій Ялті, в Нікітському ботанічному саду, демонтували пам’ятник богині Флорі. На її місці встановили бюст Леніна, який стояв на постаменті до 2012 року, повідомляє Крим.Реалії.

Робочі болгаркою пиляли постамент, щоб демонтувати скульптуру Флори. Бюст Леніна повантажили на металевий совок і провезли по алеях саду до місця установки на тракторі.

«Молотов стояв на цьому п’єдесталі з 1937 року. У 1957 році, була дана команда «Молотова прибрати і викинути в море». На його місце поставили Леніна, але вчена рада не став викидати Молотова в море, а винесли в яр на березі і там таємно прикопали, де ми його пізніше виявили. Навіть зараз видно, що нам не вдалося його повністю відмити», – розповів заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетский.

За словами директора Нікітського саду Юрія Плугатаря, для статуї богині Флори вже підготовлене місце на клумбі, яка підноситься над головними куртинами саду, де проходять паради хризантем і тюльпанів.

«Ми знаходимося в правовому полі, і якщо суд вирішив, ми повернули Леніна на місце. При всій повазі до вождя пролетаріату, все-таки доречніше, щоб у саду була Флора», – зазначив Юрій Плугатар.

З 1957 до 2012 року на головній площі ботсаду стояв бюст Леніна, а скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей саду в 2012 році. Адміністрація прийняла рішення встановити її на головній площі замість Леніна. При цьому вчена рада тоді забув викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна.

В окупованому Криму порахували, що переміщення погруддя «вождя пролетаріату» з центрального місця в ботсаду до будівлі Наукового музею є порушенням законодавства.