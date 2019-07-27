В Одесі створили мапу по місцях кінозйомок

На інтерактивній карті можна відшукати архівні фотографії місць зйомок, а також фото сучасного виду локації.
Зараз на сайті проекту представлені десять фільмів, зняті в 1920-е. Крім інтерактивної карти локацій, тут можна знайти архівні матеріали, сучасні рецензії та дослідження українських кінознавців.
Творці проекту хочуть надихнути сучасних кінематографістів знімати в Одесі, а також розповісти про кинодеятелях, які працювали тут, і привернути увагу до фільмів, частина яких вже втрачена.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Києві з’явилася карта найстаріших дерев міста.
За матеріалами 34travel.me
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