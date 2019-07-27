У НБУ повідомили, що в Україну відправили в сім разів більше валюти, ніж з неї

Національний банк України оприлюднив дані про внутрішньодержавних і міждержавних перекази грошей в Україні, повідомляє прес-служба регулятора.
Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу грошей за перше півріччя 2019 року зріс на 33,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
По Україні через системи переказів, створених нерезидентами, здійснюється зовсім мала частка переказів. За даними НБУ, всього 3 відсотки від загальної суми переказів.
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, що в сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.
ТОП-5 країн за обсягами переказів в Україну:
- США (15%),
- Італія (14%),
- Польща (11%),
- Росія (9%),
- Ізраїль (8%)
Фото: bank.gov.ua
Що стосується українських фінансових установ, то тут лідирують небанківські установи, на які припадає 90% всіх переказів.
Фото: bank.gov.ua
За межі України за перше півріччя 2019 року перевели 168 мільйонів доларів (в еквіваленті) — 3,54% від загальної суми переказів, найбільше — на територію Росії (36%).
Дані не включають інформацію про перекладах, здійснених через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.
Фото: bank.gov.ua