У НБУ повідомили, що в Україну відправили в сім разів більше валюти, ніж з неї

Національний банк України оприлюднив дані про внутрішньодержавних і міждержавних перекази грошей в Україні, повідомляє прес-служба регулятора.

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу грошей за перше півріччя 2019 року зріс на 33,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

По Україні через системи переказів, створених нерезидентами, здійснюється зовсім мала частка переказів. За даними НБУ, всього 3 відсотки від загальної суми переказів.

Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, що в сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

ТОП-5 країн за обсягами переказів в Україну:

США (15%),

Італія (14%),

Польща (11%),

Росія (9%),

Ізраїль (8%)

Фото: bank.gov.ua

Що стосується українських фінансових установ, то тут лідирують небанківські установи, на які припадає 90% всіх переказів.

Фото: bank.gov.ua

За межі України за перше півріччя 2019 року перевели 168 мільйонів доларів (в еквіваленті) — 3,54% від загальної суми переказів, найбільше — на територію Росії (36%).

Дані не включають інформацію про перекладах, здійснених через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

Фото: bank.gov.ua