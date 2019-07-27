Політолог: команда Зеленського технологічно все робить дуже правильно

«Зеленський на пляжі», «Зеленський на «Лізі сміху», «Зеленський на хвилерізі» — ці безтурботні сюжети на фото президента останніх декількох тижнів викликають у частини суспільства обурення і злість.

І це недаремно, бо з чисто технологічної точки зору команда Зеленського все робить правильно. Їх виборці зараз так само у відпустках, на пляжах, на концертах або думають про пляжах, відпустки і концертах. І фото війни, фото напруженої роботи в офісі – останнє, що вони хотіли б бачити. А ось фото того ж простого хлопця, який так само, як і вони, відпочиває на пляжі – це саме те, що треба. Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Голобуцький.

Він зазначає, команда Зеленського продукує те, що зміцнює лояльність виборців Володимира Зеленського та їх емоційну прив’язку до президента. Тому що він – «такий же, як ми». Це дуже правильний крок.

За словами політолога, команда Зеленського грамотно утримує рейтинг від просідання, не допускає передчасного розчарування виборців. По факту – не припиняє ні на день виборчої боротьби. Хоча і президентська, і парламентська кампанії вже пройшли. Але з такою мобілізацією вони без особливої праці втримають свій рейтинг до місцевих виборів. А злість і різка реакція на такі сюжети хіба переконують виборців Зеленського у правильності їх вибору.