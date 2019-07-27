Російська окупація заважає територій Донбасу розвиватися разом з Україною, — Волкер

Якби не російська окупація території Донбасу, живуть там люди були б частиною загальної динаміки розвитку України.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві.

«Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих (непідконтрольних українському уряду. — Ред.) територіях страждають, — це російське вторгнення і окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки (розвитку. — Ред.) України, яку ми зараз спостерігаємо», — сказав Волкер.

У цьому контексті він висловив сподівання, що шляхом застосування різних механізмів вдасться добитися від Росії розуміння того, що конфлікт на Донбасі — «це не те, що їй треба» і що Росія може зробити реальні кроки для покращення життя людей на Донбасі.