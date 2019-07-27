ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками у 194 199 окружкомів

Центральна виборча комісія на засіданні 27 липня прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 11 ОВК. Залишилося прийняти від 5 ОВК.

Прес-служба комісії уточнює, що за станом на 27 липня прийняла протоколи про підсумки голосування в 194 ОВК і декількох виборчкомів— №27, 33, 77, 94, 97, 112, 168, 176 з поміткою «Уточнений», передає Цензор.НЕМАЄ.

У той же час, ЦВК доручив підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 14, 21, 89, 92, 93, 132, 143, 193, 217 з поміткою «Уточнений» до 29 липня, а ОВК ОВО № 18, 34, 50, 52, 59, 96, 107, 114, 137 — до 30 липня.

Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Також змінено єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій низки одномандатних виборчих округів для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.