П’яний водій влетів у авто волонтера під Івано-Франківськом: деталі та фото з місця ДТП

На Прикарпатті внаслідок «п’яного» ДТП серйозно постраждала молода пара, Mercedes яких в’їхав невідомий водій на Ford Mondeo. Він з місця аварії втік, кинувши своїх жертв у безпорадному стані.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області, ДТП сталося в ніч на 27 липня на автодорозі Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига».

Згідно з попередніми висновками, винуватець спровокував аварію через неуважність (згодом виявилося, що він був п’яний — «Драгер» показав 1,25 проміле алкоголю, і це вже через кілька годин після інциденту).

Поліція опублікувала фото з місця ДТП.

За попередніми даними, за кермом Mercedes перебував відомий волонтер.





Авто з постраждалими

Порушник кинув автомобіль з втік