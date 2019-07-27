Поліція продовжує «зачистку» Москви, опозиція кличе на нову акцію протесту 3 серпня

Один з лідерів російської опозиції Ілля Яшин закликав москвичів і інших активних росіян вийти на нову акцію протесту 3 серпня. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, акція відбудеться напередодні розгляду апеляцій незалежних кандидатів на недопуск їх до виборів.

«У влади зовсім зірвало дах: вона веде себе просто садистськи. Друзі, ви показали себе справжніми громадянами і героями. Але зараз — побережіть себе. Наш наступний наш: великий мітинг у Москві 3 серпня, напередодні апеляцій у Центрвиборчкомі», — написав Яшин в мережі.

У коментарі до його запису користувачі соцмережі обурилися та великою перервою у протестних акціях, і безвідповідальністю організаторів.

Тим часом кількість затриманих у Москві активістів продовжує зростати. Масові «пов’язки» почалися на Трубній площі. Станом на 20:30 мск було відомо про 835 затриманих. У їх числі опинився журналіст Deutsche Welle (його акредитацію поліцейські назвали «фількіною грамотою»).

На питання людей «Як вийти з площі?» поліцейські відповідали «Через автозак».

Душевно pic.twitter.com/n12fMfXEZE

— Лентач (@the_lentach) July 27, 2019

Пізніше в поліції Москви офіційно заявили про 1074 затриманих. За неофіційними даними, 77 осіб отримали травми при затриманні.

Затримали і самого Іллю Яшина. За його словами, це відбулося на виході з Трубної площі. Разом з ним в автозак завантажили ще шість осіб. Пізніше стало відомо про затримання опозиціонера і сатирика Віктора Шендеровича.